Miguel Castro não acredita que códigos de conduta resolvam a corrupção

O combate à corrupção, lembra Miguel Castro, "é a bandeira do Chega" e o deputado estranha que, "durante anos o PS nunca olhou para isto".

Um PS que, acusa, tem uma longa lista de casos de corrupção "como o de José Sócrates".

O líder regional do CH compreende o objectivo da proposta do PS para a criação de um Código de Conduta do Governo Regional, mas não acredita que medidas destas tenham qualquer efeito no combate à corrupção.

O CH defende medidas mais duras e acções judiciais para combater a corrupção.