JPP quer que avance Museu da Música da Madeira

O JPP anunciou esta segunda-feira, no Funchal, que será discutida esta semana, na Assembleia Legislativa da Madeira, a proposta do partido para a implementação de um Museu da Música da Madeira.

Considerando que as necessidades referenciadas pelos vários grupos musicais da região, visando a valorização e a promoção do seu trabalho em prol da manutenção e divulgação da cultura musical regional, não tem sido suficiente, importa criar um espaço que permita recuperar, requalificar, conservar, restaurar e divulgar o património musical material e imaterial, elemento distintivo da Região e importante fator de atratividade do território, pugnando pelo rigor histórico e protegendo a sua identidade histórica. Patrícia Spínola, porta-voz da iniciativa do JPP e vice-presidente do grupo parlamentar

Destacou a importância do Museu: “A herança presente nos grupos de animação popular e religiosa, nas orquestras, nas bandas filarmónicas, conjuntos musicais, escolas, academias de arte, grupos de música tradicional, sem esquecer os compositores, cantautores e construtores de instrumentos a quem devemos de forma concreta homenagear, guardando o seu espólio.”

Reforçou ainda a intenção do JPP: “Queremos valorizar o trabalho desenvolvido pelo Conservatório de Música da Madeira – Escola das Artes, através da sua Direção de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação (DSICEF), pela Direção Regional de Cultura e pela antiga Direção Regional dos Assuntos Culturais, sem esquecermos também a música ligeira do Séc. XX, os seus intérpretes, e tantos outros grupos mais recentes de música tradicional com muito trabalho desenvolvido.”

Patrícia Spínola concluiu, apelando: