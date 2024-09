Brasil pede à Venezuela salvo-condutos para seis opositores refugiados em Caracas

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauricio Vieira, pediu ao seu colega venezuelano, Yván Gil, um salvo-conduto para seis dissidentes venezuelanos que se refugiaram na embaixada argentina em Caracas e agora estão sob a proteção de Brasília.

De acordo com a CNN Brasil, Vieira fez o pedido a Gil durante uma reunião em Nova Iorque, onde ambos participam da sessão anual da Assembleia Geral da ONU.

Gil, ainda de acordo com a CNN, respondeu que levaria o pedido ao Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para que ele decidisse o que aconteceria com os seis membros da oposição que estão refugiados no país.

O próprio Gil relatou o encontro num breve comunicado, no qual se lê que os dois discutiram as relações bilaterais e a geopolítica.

Os seis venezuelanos que se encontram na Embaixada da Argentina em Caracas são colaboradores próximos da líder da oposição María Corina Machado: Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González Moreno, Pedro Urruchurtu, Fernando Villalobos e Pedro Martínez Motolla.

Estes venezuelanos entraram na embaixada em 20 de março, após ter sido emitido um mandado de prisão contra eles.

Desde então, as autoridades venezuelanas têm vigiado a sede diplomática e a rutura das relações entre Caracas e Buenos Aires levou à intervenção do Brasil, que assumiu a representação argentina na Venezuela.

O Governo venezuelano acabou por retirar o seu reconhecimento ao Brasil, mas o executivo brasileiro avisou que não deixará de representar a Argentina enquanto não for nomeado outro país para desempenhar essa função, em conformidade com o direito internacional.