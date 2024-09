JPP aplaude o parecer negativo da DRC

Em comunicado remetido à imprensa, o Juntos Pelo Povo (JPP) desafiou esta quinta-feira a presidente da Câmara Municipal do Funchal a “enterrar de vez” o anunciado e polémico projeto de construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Praça do Município, depois do parecer negativo da Direção Regional de Cultura (DRC) conhecido esta tarde.

A autarca do Funchal tinha afirmado no início de Agosto que o estacionamento na Praça do Município era “uma falsa questão”, esclarecendo que apenas tinha “solicitado um estudo” à DRC, posição assumida na sequência de uma iniciativa do JPP, realizada naquele espaço nobre da cidade, para contestar, precisamente, a “teimosia” da Câmara do Funchal em levar o projeto por diante.

“Se não têm intenção de construir, então por que razão gastam dinheiro dos contribuintes em estudos para uma coisa que não pretendem fazer? – interpelou então o porta-voz da conferência de imprensa do JPP, o professor e historiador Emanuel Gaspar.

No dia seguinte ao “diz-que-não-disse” da presidente da principal Câmara da Região, o presidente do Governo Regional veio a público afirmar que “não via com bons olhos” o referido estacionamento, posição que antecipou a sentença de morte do projeto.

O secretário-geral do JPP diz que este “desfecho positivo para a cidade e o património” não pode, contudo, ficar sem uma leitura política. Élvio Sousa lembra que estamos a um ano das eleições autárquicas e Miguel Albuquerque percebeu “o prejuízo que vinha aí para o PSD se mantivesse o projeto vivo”.

O líder partidário considera que, após as declarações de Cristina Pedra, Albuquerque e o PSD tiveram de pensar “numa forma airosa de saírem disto sem implicações nas eleições no Funchal, no próximo ano”, pelo que, acrescenta, “depois da posição pública de Albuquerque, percebeu-se que o parecer da DRC seria negativo”.