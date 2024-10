Tráfego intenso no Pilar e na Cancela

Os congestionamentos registados em duas zonas na Via Rápida estão a causar constrangimentos aos automobilistas na manhã desta terça-feira. De acordo com a aplicação InFoVias, verifica-se tráfego intenso no Pilar - Santo António e na Cancela - Caniço.

Quanto à zona do Pilar - Santo António, o trânsito encontra-se congestionado no sentido Ribeira Brava - Machico, havendo uma longa fila de carros entre o quilómetro 14.6 e o quilómetro 17.8. O congestionamento tem uma extensão de 3.2 quilómetros.

Relativamente à Cancela - Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava, há uma longa fila de carros entre o quilómetro 25 e o quilómetro 18, numa extensão de 7 quilómetros.