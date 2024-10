FC Porto tenta somar primeiros pontos em jogo 'grande' com o Manchester United

O FC Porto procura na quinta-feira somar os primeiros pontos na Liga Europa de futebol, num embate com o Manchester United, que também 'tropeçou' na estreia, num dos jogos 'grandes' da segunda jornada da competição.

Após um triunfo na primeira ronda, o Sporting de Braga viaja até à Grécia para defrontar o Olympiacos, equipa sempre difícil quando joga em casa devido ao apoio do seu público.

O Estádio do Dragão vai servir de palco para o confronto entre FC Porto e Manchester United, dois claros favoritos a alcançar a qualificação direta para os oitavos de final, mas que começaram o novo formato da competição sem grande sucesso.

A equipa de Vítor Bruno sofreu uma derrota surpreendente na Noruega, com o Bodo/Glimt (3-2), enquanto os 'red devils', de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, empataram (1-1) na receção aos neerlandeses do Twente, aumentando a sua série 'negra' na Europa.

O histórico emblema inglês venceu apenas um dos últimos nove jogos em provas europeias, mais um número em que nada a ajuda a vida do técnico Erik ten Hag, que continua com o lugar em risco em Old Trafford após novo arranque de época complicado.

O Manchester United está num impensável 12.º lugar na Premier League, com apenas duas vitórias em sete jogos e um registo de golos negativo (cinco marcados e oito sofridos), números que podem motivar o FC Porto a alcançar apenas a terceira vitória caseira sobre este rival inglês.

A primeira aconteceu em 1977, por 4-0, na segunda ronda da Taça das Taças, e a segunda surgiu em 2004, com José Mourinho, por 2-1, numa temporada em que os 'dragões' acabariam por conquistar a Liga dos Campeões.

A última visita do Manchester United ao Dragão aconteceu em 2009, com um triunfo por 1-0, numa partida marcada por um golo incrível de Cristiano Ronaldo, num remate a mais de 30 metros da baliza então defendida por Helton.

Após o desaire na Noruega, o FC Porto redimiu-se com um 4-0 frente ao Arouca, para a I Liga, e chega ao embate com o United com Samu em 'grande'. O avançado espanhol, contratação para esta temporada, soma cinco golos em cinco jogos e começa a ser a grande figura da formação de Vítor Bruno.

O encontro está agendado para as 20:00.

Antes, às 17:45 (18:45 em Atenas), o Sporting de Braga tenta a segunda vitória na Liga Europa, mas tem uma missão bem difícil perante um Olympiacos sempre forte no Pireu, naquele que é o primeiro embate da história entre os dois emblemas.

Carvalhal regressa ao reduto de um clube que já treinou e que tem grande influência de portugueses, com Costinha, Chiquinho, David Carmo (ex-Braga e agora internacional angolano), Sérgio Oliveira e Gelson Martins a alinharem todos no emblema helénico.

Na primeira ronda, o Sporting de Braga 'suou' para bater em casa o Maccabi Telavive (2-1), com a reviravolta a acontecer nos últimos minutos, com um 'bis' de Bruma, enquanto o Olympiacos foi a Lyon perder por 2-0.

Nesta segunda ronda, destaque ainda para o Fenerbahçe, de José Mourinho, que vai aos Países Baixos defrontar o Twente, e para o Besiktas, de João Mário e Rafa, campeões europeus por Portugal em 2016, e também de Gedson Fernandes, que recebe os germânicos Eintracht Frankfurt, após a goleada (4-0) sofrida com o Ajax, em Amesterdão, na estreia.

A fase de liga é composta por 36 equipas e oito jornadas, com os oito primeiros a seguirem diretamente para os 'oitavos', enquanto as formações classificadas entre o nono e o 24.º lugares disputam um play-off de acesso a essa fase. As restantes ficam eliminadas.

A final será em 21 de maio, no Estádio de San Mamés, em Bilbau, em Espanha, a casa do Athletic, formação que também participa na presente edição da competição.