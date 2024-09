Acidente entre mota e carro na Via Rápida faz dois feridos

Um choque entre uma mota e um carro, na Via Rápida, deixaram, esta tarde, duas pessoas feridas.

As informações ainda são escassas, mas sabe-se que no local a socorrer as duas vítimas estão duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e uma dos Bombeiros Voluntários de São Vicente. No terreno também estão operacionais da PSP e da Via Litoral.

Além dos feridos, o sinistro está a provocar grande congestionamento, no sentido Ribeira Brava - Funchal, com o trânsito completamente parado. De acordo com o Info Vias, no sublanço 'Campanário - Quinta Grande', as filas de trânsito já contam com uma extensão superior a três quilómetros.