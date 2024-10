Marta Freitas aborda o "flagelo" da habitação na Madeira

"A Madeira vive um flagelo no direito à habitação", afirmou Marta Freitas na primeira intervenção na sessão plenária de hoje na Assembleia Legislativa.

A deputada socialista acusa os sucessivos governos do PSD de não terem conseguido implementar medidas necessárias para "garantir o acesso á habitação".

A Madeira é a terceira região do país com as casas mais caras, "ao mesmo tempo que temos o menor poder de compra2.

Comprar uma casa, na Madeira, custa em média 500 mil euros e a renda média, no Funchal, é de 1.500 euros.

"Os jovens não conseguem comprar ou arrendar casa", afirma.

Marta Freitas considera que é "urgente encontrar medidas para reduzir os encargos com a habitação" e lembra as muitas medidas do PS que "o PSD chumbou".

As novas habitações para renda controlada, lembram, só são possíveis pelas verbas do PRR conseguidas pela negociação do governo socialista de António Costa.

Habitações que, segundo o Governo Regional, deverão começar a ser entregues este mês mas sobre as quais o PS levanta dúvidas de transparência.

Segundo Victor Freitas, apenas estarão na lista as pessoas que se inscreveram em Agosto, Setembro e Outubro, "talvez com informação privilegiada" porque a plataforma do processo continua, lembram os socialistas, em baixo e com a mensagem "erro 404".