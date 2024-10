Nunca se produziu tanto lixo

A produção global de resíduos ultrapassou as 312 mil toneladas em 2023, mais 31% do que ano anterior e o maior valor desde que há registo na Madeira. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 1 de Outubro.

"99% da água da torneira é 'segura'” é, por sua vez, a notícia que merece o maior destaque gráfico da primeira página. Mais de 4.500 análises ao abastecimento ‘em baixa’ foram realizadas no ano passado. Neste Dia Mundial da Água, a ARM garante máxima confiança para o consumo humano.

E já que falamos de Ambiente, saiba também que há "Apoio reforçado para o Festival da Natureza". Evento conta com investimento de 171 mil euros e arranca com ocupação hoteleira nos 90%. Com feito, o Turismo na Madeira atingiu novos máximos em Agosto.

Numa outra nota há um "Recorde de divórcios entre pessoas casadas há 30 anos"

Neste dia 1 de Outubro, saiba ainda que a "Região assinala Dia dos Defensores da Ucrânia". “É aqui, que as famílias destes defensores vivem e trabalham com o estatuto de Protecção Temporária”, vinca o director das Comunidades. Programa decorre entre hoje e 9 de Outubro.

