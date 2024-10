Um novo comandante, um novo ciclo na PSP da Madeira

Caros leitores, começo por vos pedir desculpa pela necessidade de alterar o tema do que pretendia inicialmente abordar. No entanto, há momentos em que a vida nos impõe uma pausa, e a minha consciência, diante de uma perda tão significativa, obriga-me a prestar uma justa homenagem. Falo do Agente Principal João Gabriel Jardim, que nos deixou recentemente, vítima de uma doença súbita, quando se encontrava prestes a entrar na sua merecida aposentação.

Num contexto de incertezas e desafios, como os que vivemos diariamente, é essencial parar e reconhecer aqueles que, de forma discreta e dedicada, contribuíram para a segurança e bem-estar da nossa comunidade. O Agente Principal João Jardim foi um desses profissionais. Um homem educado, um colega amigo e um profissional exemplar, cuja partida nos deixa um vazio imenso.

Após prestar a devida homenagem ao nosso estimado colega, sinto que agora posso voltar ao tema central deste artigo, abordando alguns assuntos que nos últimos meses, o nosso país e a nossa ilha da Madeira foram palco de eventos marcantes e desafiadores. Desde o sismo ocorrido em Portugal, com magnitude de 5,3 na escala de Richter, passando pelo grave incidente de violência escolar que ocorreu na Azambuja, quando um aluno de 12 anos esfaqueou seis colegas dentro da escola, terminando nos incêndios devastadores que assolaram várias zonas de Portugal continental até as dificuldades enfrentadas aqui, na nossa ilha, temos vivido tempos de incerteza e de grande exigência para as nossas forças de segurança.

Neste contexto, muitas datas simbólicas e cerimónias importantes, como a celebração do dia do Comando Regional da PSP, foram alteradas e ficou para segundo plano. A situação exigiu um esforço conjunto que não deixou margem para celebrações ou eventos protocolares naquele momento.

Da mesma forma, a nomeação do novo comandante regional, que era aguardada com expectativa, também teve de ser postergada. Embora este fosse um passo importante para a continuidade da liderança da PSP na região, a urgência dos incêndios e o comprometimento de todos os envolvidos com a crise prevaleceram. Somente após o alívio da situação e a estabilização do cenário foi possível realizar a nomeação do novo comandante, o Sr. Superintendente Ricardo Jorge Van Zeller Abreu Matos que ocorreu finalmente em Lisboa, no dia 12 de setembro.

O novo comandante traz consigo a experiência e a visão necessárias para continuar o trabalho exemplar da PSP, garantindo a segurança pública e a proteção dos cidadãos. É importante reconhecer que, apesar das dificuldades e dos atrasos causados pelos incêndios, a PSP nunca deixou de cumprir o seu dever. O adiamento das celebrações e da nomeação foi um reflexo do compromisso inabalável da corporação com a sua missão primordial: proteger e servir a população, especialmente em momentos de crise.

Embora a data oficial para a cerimónia comemorativa do comando regional da PSP ainda não tenha sido definida, sendo provável que ocorra em outubro, segundo a agenda do Ministério da Administração Interna (MAI), é importante sublinhar que a mudança de liderança já foi efetivada.

A nomeação do Sr. Superintendente Ricardo Matos insere-se num proces-so de continuidade das funções desempenhadas pela PSP, que, indepen-dentemente da falta de uma cerimónia pública até ao momento, não deixa de trabalhar diariamente para assegurar a tranquilidade dos cidadãos ma-deirenses. O ato de posse, que foi realizado em Lisboa, reforça a ligação entre a Madeira e a estrutura nacional da PSP, evidenciando a importância da nossa região no panorama nacional de segurança pública.

Peço novamente desculpa aos leitores, mas não podia encerrar este artigo sem falar novamente na memória do querido colega de profissão, o Agente Principal João Jardim. Que a sua memória seja uma inspiração para todos nós, e que o seu legado de amizade, profissionalismo e humildade permaneça vivo entre os seus colegas e amigos. A sua ausência será sentida, mas a sua influência e o respeito que conquistou nunca serão esquecidos. Obrigado, amigo JARDIM.