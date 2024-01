Acidente quase sem efeitos na Via Rápida

Um acidente ocorrido pelas 9h00 desta manhã na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente ao km 21, na secção entre a Boa Nova e o Pinheiro Grande, na zona do Canto do Muro, mas que não terá causado constrangimentos, tendo sido rapidamente resolvido e sem efeitos na circulação rodoviária.

O alerta foi dado pela aplicação Infovias e em menos de 10 minutos chegava uma notificação que a ocorrência tinha tido um fim, sem ter causado grandes filas, pelo que é possível que tenha sido um ligeiro toque, que não chegou a imobilizar a ou a as viaturas envolvidas.