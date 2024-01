Madeira ruma à fase final do Torneio Interassociações de sub-14 feminino

A selecção da Madeira de sub-14 carimbou, esta manhã, o passaporte para a 'Liga de ouro' da fase final do Torneio Interassociações em futebol feminino.

Na fase zona que teve lugar na cidade de Machico e contou ainda com as selecções açorianas das cidades da Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, a equipa madeirense esteve em plano de evidência.

Depois de no sábado ter goleado a selecção da Horta por 10-0, em jogo das meias-finais, o conjunto da Associação de Futebol da Madeira (AFM) mediu forças, esta manhã, com a A.F. de Ponta Delgada, que na outra meia-final venceu o conjunto de Angra do Heroísmo por 3-0, no grande jogo da final.

Numa partida equilibrada a Madeira veio a vencer por 1-0 com o golo a vitória a ser apontado por Clara Couto.

Com este triunfo a AFM apurou-se para o grupo das melhores selecções do país - Liga de Ouro - da fase final do Torneio Interassociações sub-14 feminino em futebol 9, que terá lugar em Coimbra entre 26 a 28 de Abril.