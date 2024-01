Identificado por importunar mulheres na Nazaré

Na noite deste Final do Ano a Polícia de Segurança Pública foi alertada para outro caso no Miradouro da Nazaré, em São Martinho. Um homem, que aparentava estar embriagado, estava a importunar as pessoas que se encontravam a celebrar a passagem de ano naquela zona e a ‘provocar’ várias mulheres.

O indivíduo terá tentado tocar-lhes sem o seu consentimento e foi detido e transportado para a Esquadra da PSP para ser identificado.