Marta Freitas convicta de que "o PS continuará a fazer história na luta pelos direitos e pela justiça social "

Foi com uma retrospectiva dos 50 anos de história do PS que Marta Freitas se dirigiu, hoje, aos congressistas, no XXIV Congresso Nacional do partido.

A deputada eleita pelo círculo da Madeira à Assembleia da República relevou a luta do PS "por um Portugal melhor e pela proteCção dos mais vulneráveis" e aproveitou para abordar algumas das matérias que tem vindo a defender no Parlamento, tais como os direitos das pessoas com deficiência e dos cuidadores informais, evidenciando a forma como “o Partido Socialista transformou a caridade em cidadania social e a integração em inclusão”.

A parlamentar socialista lembrou que "com o Governo do PS foi criada a Prestação Social para a Inclusão e respectivo complemento e, no âmbito da garantia para a infância, foi implementada a gratuitidade das creches". Destacou também "o maior e melhor acesso das pessoas com deficiência à formação, ao ensino superior e ao mercado de trabalho".

Por outro lado, salientou o facto de, "entre 2015 e 2022, terem saído da situação de pobreza ou exclusão social 659 mil pessoas".

“É isto que caracteriza a matriz socialista, a nossa matriz”, sublinhou, apontando que agora é preciso olhar para o futuro e para “mais 50 anos de história que queremos deixar".

Numa altura em que se aproximam as eleições legislativas, Marta Freitas deixou ainda um apelo a uma cidadania mais participativa, esperando que se incentive a maior participação de pessoas com deficiência no debate e na criação dos programas eleitorais e que seja garantido o voto acessível e inclusivo, “para que estas pessoas possam votar verdadeiramente de forma livre e autónoma”.

“É preciso desenhar um futuro onde há direito a ter direitos, onde há dignidade, inclusão, igualdade e o direito à diferença. Porque, só assim, alcançaremos um Portugal Inteiro, um Portugal Igual”, rematou.