Galomar reforça plantel com Stone Gettings, Hugo Sotta e Guilherme Freitas

A AD Galomar anunciou hoje a contratação de três reforços para a sua equipa de basquetebol que este sábado inicia a segunda volta da Liga Betclic Masculina, com a recepção ao Sporting, na 12.ª jornada da competição.

Trata-se do norte-americano Stone Gettings, um extremo/poste de 26 anos e 2,06 de altura, proveniente do Tachikawa (Japão), de Hugo Sotta, poste de 30 anos e 2,05 de altura, que recentemente rescindiu com o Esgueira, e ainda do jovem base madeirense Guilherme Freitas, de 22 anos e 1,83 de altura, que regressa ao clube do Caniço.