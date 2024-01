Famalicão recebe hoje 'aflito' Chaves para reentrar na luta pela Europa

O Famalicão, que não vence há cinco jornadas na I Liga portuguesa de futebol, recebe hoje o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, na 16.ª ronda, para tentar reentrar na luta pelos lugares europeus.

Com arbitragem de Artur Soares Dias, o encontro coloca frente a frente duas equipas em mau momento de forma, com os minhotos sem vencerem desde 04 de novembro, ante o Gil Vicente (3-1).

A vitória permite aos comandados de João Pedro Sousa voltar a 'colar-se' ao Farense, no sétimo lugar, com 21 pontos, depois do triunfo dos algarvios no sábado, face ao Gil Vicente (1-0), e pressionar o Moreirense, sexto com 26, que só joga na segunda-feira.

Do outro lado está o último classificado, com os 'flavienses' a contarem por derrotas as últimas três jornadas da I Liga, somando apenas 10 pontos, a três da posição de 'play off' de permanência e já a cinco do primeiro clube acima da 'linha de água'.

Antes desse encontro, marcado para as 20:30, o Rio Ave recebe o Portimonense, pelas 18:00, e também a formação de Vila do Conde está 'aflita' e sem vencer há cinco jornadas, mais um jogo sem vencer do que a atual série negativa dos algarvios.

A formação orientada por Luís Freire é 17.ª e penúltima, com 12 pontos, e se vencer em casa a equipa de Paulo Sérgio pode igualar os portimonenses na tabela -- os algarvios somam 15, no 15.º posto, em zona de permanência.

A 16.ª ronda encerra na segunda-feira, com o Moreirense-Casa Pia.

O campeonato é liderado pelo Sporting, que sexta-feira goleou o Estoril Praia (5-1), com o Benfica em segundo lugar a um ponto, após triunfar em Arouca (3-0), e FC Porto, que empatou em casa do Boavista (1-1), a cinco do líder.

Programa da 16.ª jornada

- Sexta-feira, 05 jan:

Sporting - Estoril Praia, 5-1

Boavista - FC Porto, 1-1

- Sábado, 06 jan:

Estrela da Amadora -- Vizela, 1-1

Farense - Gil Vicente, 1-0

Arouca -- Benfica, 0-3

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 1-1

- Domingo, 07 jan:

Rio Ave -- Portimonense, 18:00

Famalicão - Desportivo de Chaves, 20:30

- Segunda-feira, 08 jan:

Moreirense - Casa Pia, 20:15