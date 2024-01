A entrada de Rúben Macedo para o lugar de Witi é a grande novidade no onze do Nacional para o jogo desta manhã, no Estádio da Madeira, com o Tondela.

O treinador alvinegro Tiago Margarido escolheu o seguinte onze: Lucas França; João Aurélio, Paulo Vitor, Ulisses e André Martins Sousa; Danilovic, Luís Esteves e André Sousa; Gustavo Silva, Chucho Ramirez e Rúben Macedo.

O jogo inicia-se às 11