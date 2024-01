Bernardo, Rúben Dias e Ronaldo entre os nomeados ao 'onze' de 2023 da FIFPro

Os portugueses Bernardo Silva, Rúben Dias e Cristiano Ronaldo estão na lista de 23 jogadores nomeados para o melhor 'onze' de 2023 do sindicato mundial de futebolistas profissionais (FIFPro), anunciou hoje o organismo.

Silva e Dias, ambos a atuar no Manchester City, conquistaram a Liga inglesa, a Liga dos Campeões, a Taça de Inglaterra e o Mundial de clubes pelo emblema inglês no ano passado, enquanto Ronaldo, aos 38 e atualmente ao serviço do Al Nassar, da Arábia Saudita, foi o melhor marcador do ano civil, com 54 golos, incluindo 10 ao serviço da seleção portuguesa, na qualificação para o Euro2024.

O avançado madeirense é apenas um dos três futebolistas na lista que jogam fora da Europa, juntamente com Lionel Messi (Inter Miami, dos Estados Unidos) e Karim Benzema (Al Ittihad, da Arábia Saudita).

Manchester City e Real Madrid são os clubes mais representados neste 'plantel' de 23 jogadores, com Ederson, Haaland, Kevin De Bruyne, Rodri, John Stones e Kyle Walker a juntarem-se à dupla de portugueses nos 'citizens'.

Já pelos 'merengues' aparecem Vinicius Júnior, Éder Militão, Bellingham, Luka Modric, Federico Valverde, Antonio Rudiger e Thibaut Courtois.

Emiliano Martínez (Aston Villa), Virgil van Dijk (Liverpool), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern Munique) e Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) completam a lista elaborada pelos próprios futebolistas.

O melhor 'onze' será conhecido em 15 de janeiro, na Gala The Best, da FIFA.