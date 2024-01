Padre de Moscovo que se manifestou contra a guerra afastado do cargo

O arcipreste Alexey Uminsky foi destituído do seu cargo de reitor da Igreja da Trindade Vivificante de Moscovo, devido à sua posição contra a invasão russa da Ucrânia, de acordo com a estação de televisão independente TV Rain.

Uminsky foi destituído do cargo de reitor devido a comentários que fez durante uma entrevista com o ex-editor-chefe da rádio Echo of Moscow, Alexey Venediktov, de acordo com a estação de televisão, citada pelo portal de notícias russo anti-Kremlin Meduza, sediado em Riga.

Esta entrevista foi publicada no canal Zhivoy Gvozd na rede social YouTube em novembro de 2023.

A diocese de Moscovo não confirmou os relatos sobre a destituição de Uminsky, referiu ainda o portal Meduza.

De acordo com a TV Rain, o arcipreste Andrei Tkachev, que apoia a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, foi nomeado reitor da igreja.

Fonte da Igreja Ortodoxa Russa confirmou ao Meduza que Uminsky foi hoje banido das suas funções.

A Ucrânia, um país maioritariamente ortodoxo, cortou relações com instituições ortodoxas ligadas à Rússia após o início da guerra.

Outrora a mais popular na Ucrânia, esta igreja perdeu fiéis ao longo dos anos, à medida que o sentimento nacional ucraniano ganhou popularidade face à antiga potência, a Rússia.

Este processo acelerou-se com a criação, em 2018, de uma Igreja Ortodoxa Ucraniana independente de Moscovo.

A guerra na Ucrânia, lançada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 e justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança do seu país, já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, mas não conheceu avanços significativos nos últimos meses, mantendo-se os dois beligerantes irredutíveis nas suas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.