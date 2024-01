Ministra recebida na Ponta do Sol por manifestação de oficiais de justiça

A ministra da justiça, Catarina Sarmento e Castro, foi recebida, esta tarde, à chegada ao tribunal da Ponta do Sol, por uma manifestação com um pequeno grupo de oficiais de justiça.

A governante quis cumprimentar todos os profissionais mas houve uma manifestante que recusou retribuir o gesto de cortesia.

Catarina Sarmento e Castro disse que cabe ao novo executivo a sair das próximas eleições resolver as reivindicações daquela classe profissional. Um porta-voz sindical respondeu que não era necessário um novo governo para desbloquear questões como o reforço de pessoal dos tribunais e as promoções da carreira.

A ministra encontra-se a visitar as obras em curso no tribunal da Ponta do Sol.