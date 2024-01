Ministra da Justiça vem a Santa Cruz para participar em assinatura de protocolo

A Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, visita amanhã, pelas 11 horas, a Câmara Municipal de Santa Cruz, para participar na assinatura de um protocolo.

De acordo com o comunicado da autarquia, no Salão Nobre do Edifício Sede da Câmara Municipal de Santa Cruz, decorrerá a assinatura de um contrato interadministrativo de delegação de competências e colaboração, para a elaboração de projeto de adaptação e remodelação das instalações do Juízo de Competência Genérica de Santa Cruz, entre o Município de Santa Cruz e o Instituto de Gestão e Equipamentos da Justiça.