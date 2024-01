Madeira apostada em ter "a melhor educação do país"

O presidente do Governo Regional reafirmou o compromisso de construir o auditório reclamado pela Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, a ser implementado no actual espaço de estacionamento do estabelecimento escolar.

Miguel Albuquerque recordou o grande avanço que a Região regista na alfabetização com a Autonomia, para reafirmar que agora "o grande objectivo é ter a melhor educação do país e das melhores da Europa".

Destacou a importância da digitalização no Ensino.

"Não temos de ter medo da mudança. Temos que ter medo é que nada mude", lembrou.

Fez saber que no próximo ano uma das novidades será a introdução da formação para professores na área da Inteligência Artificial.

Desvendou ainda que em 2025 será apresentado projecto que irá complementar a área das matemáticas.