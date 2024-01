PCP exorta o Governo Regional a garantir ligação ferry entre a Madeira e o Porto Santo todo o ano

O deputado do PCP, Ricardo Lume, entregou, hoje, no parlamento regional um voto de solidariedade para com a população do Porto Santo, "pelo facto de estarem sem ligação marítima de passageiros no decurso do mês de Janeiro e início de Fevereiro, com todas as consequências que advém para a mobilidade dos porto-santenses e para a economia da ilha".

Além de demonstrarem publicamente a sua solidariedade com a população do Porto Santo, os comunistas exortam o Governo Regional a "intervir para garantir uma ligação ferry entre a Madeira e o Porto Santo durante todo o ano".

Em comunicado remetido, esta tarde, às redacções, o PCP recorda que o Navio Lobo Marinho realizou, ontem, dia 4 de Janeiro de 2024, a sua última viagem entre a Madeira e o Porto Santo antes dos trabalhos de manutenção da embarcação, que vão decorrer no Porto do Caniçal, e que "existe a perspectiva de demorarem cinco semanas".

"Uma vez mais a população do Porto Santo vai ficar um mês sem ligação marítima de passageiros e com uma redução significativa do transporte de mercadorias", sublinha Ricardo Lume. O parlamentar entende que esta situação configura "uma espécie de bloqueio ao desenvolvimento socioeconómico do Porto Santo, resultante das más políticas de transporte para esta ilha, agravada no mês de Janeiro face a ausência de transporte marítimo".

"O Governo Regional continua sem uma atuação para conter os efeitos da dupla insularidade na Ilha do Porto Santo principalmente no mês de janeiro, pois apesar de muitas promessas que o Porto Santo teria uma ligação ferry todo o ano, a verdade é que o Governo Regional está mais preocupado em defender os interesses económicos e estratégicos da empresa que assegura o transporte marítimo entre a Madeira e o Porto Santo do que garantir o principio da continuidade territorial aos porto-santenses", argumenta o parlamentar.

Lume evidencia ainda que "a alternativa de transporte de passageiro por via aérea continua a ficar muito aquém das necessidades da população", pela que "seria fundamental era garantir uma outra alternativa de transporte marítimo regular de passageiros e mercadorias entre a Madeira e o Porto-Santo no período em que o Navio Lobo Marinho está em trabalhos de manutenção", conclui.