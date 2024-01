Ordem dos Psicólogos congratula-se com reconhecimento de título de especialista

A Ordem dos Psicólogos Portugueses congratulou-se hoje com o reconhecimento do título de especialista em psicologia clínica e da saúde, na sequência da publicação de um decreto que responde a uma reivindicação com 15 anos.

O título, atribuído pela Ordem dos Psicólogos, "vai passar a ser reconhecido pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS)", referiu a estrutura, em comunicado.

"O título de especialista em psicologia clínica e da saúde passa a ser condição suficiente para aceder à carreira de técnico superior de saúde e, através disso, ter também alterada a remuneração", acrescentou a mesma fonte.

A Ordem considera que o reconhecimento desta especialidade, em conjunto com a nova organização do SNS através das Unidades Locais de Saúde (ULS), vai "facilitar a contratação de psicólogos".

Isto porque "deixa de ser necessário" abrir um concurso nacional para se ingressar num estágio que, no final, levará ao título de especialista pelo SNS, "único processo até aqui para a contratação efetiva de psicólogos para os centros de saúde".

O bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues, citado no documento, sublinhou tratar-se de um compromisso assumido publicamente, em setembro, pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro.