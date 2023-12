A Universidade da Madeira agraciou com o diploma de mérito os estudantes diplomados, que concluíram os seus cursos de licenciatura e de mestrado, no ano letivo de 2021/22. O diploma foi concedido aos estudantes que obtiveram a melhor média final em cada um dos cursos. A cerimónia, que se realizou no dia 20 de dezembro, no edifício da Reitoria, contou com a presença dos estudantes agraciados, bem como das suas famílias, amigos e diretores de curso.

Tratando-se de um ato académico do maior significado para os nossos diplomados, que, justamente, veem a sua Universidade reconhecer publicamente o seu esforço, dedicação e sucesso, não deixa, no entanto, de se constituir como um ato de extrema relevância para a nossa sociedade. Nele está simbolizada a aposta no saber, na especialização e na aquisição de competências, que serão muito úteis para a integração destes diplomados no mercado de trabalho.

O seu sucesso académico traz-lhes, além disso, a responsabilidade de manter a exigência na conquista de outros patamares e, consequentemente, de perseguirem a realização de objetivos compatíveis com a sua conceção de vida pessoal e profissional. São talhados para serem líderes e deles muito se espera, porque impuseram a si próprios critérios acima da média, na análise da realidade e na resposta aos desafios que se lhes apresentaram.

O reconhecimento do mérito é um dever que inscrevemos na nossa missão. Diz respeito, como tivemos oportunidade de constatar na referida cerimónia, a poucos de muitos. Mas também diz respeito a todos os outros seus colegas, que obtiveram o seu diploma e se encontram preparados para, com convicção e entusiasmo, enfrentar o difícil e exigente contexto profissional. A todos eles a Universidade da Madeira deseja os maiores sucessos.

Este reconhecimento do mérito dos nossos estudantes faz parte de um programa mais vasto que inclui a atribuição de bolsas da Direção Geral de Ensino Superior, bem como as que decorrem de protocolos que a Universidade da Madeira celebrou com várias entidades.

Homenagem

Na ordem do tributo aos melhores da nossa Academia, merece um justo e merecido reconhecimento o Professor José Manuel Baptista, recentemente falecido. Não é fácil encontrar as palavras mais apropriadas para expressar a gratidão a um colega e amigo. Ninguém merece sair da vida sem que ela tenha esgotado todas as suas possibilidades. Todos quantos com ele tiveram o privilégio de conviver irão cultivar a grata memória que deixou como legado e modelo de vida.

Votos natalícios

Estamos a vivenciar uma época festiva, que nos convida à partilha de sentimentos profundos que apelam à solidariedade, à paz e à felicidade.

A todos endereço os meus votos de Feliz Natal e Ótimo Ano Novo.