ACIF e AIP passam a integrar Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Associação

A Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) e a Associação Industrial Portuguesa (AIP) passam a ser membros associados do IDEASSOC- Instituto para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Associação. A integração foi aprovado numa reunião de Assembleia Geral, que hoje decorreu, presidida pelo CEO da ACIN- empresa tecnológica, Luís Sousa.

Nesta reunião, foram igualmente aprovados, por unanimidade, o Plano de Actividades e o Orçamento para 2024.

Esta é uma associação que tem por objectivo o exercício da atividade de investigação científica orientada para o campo da inovação e desenvolvimento tecnológico, contanto com a colaboração neste âmbito de empresas, organismos e outras instituições. A sede fica localizada no Centro Cultural de Investigação do Funchal (CCIF), por forma a serem levados a cabo projectos de investigação e desenvolvimento, cofinanciados, ou não, por entidades públicas ou privadas, regionais, nacionais ou internacionais, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de soluções tecnológicas com impacto na sociedade.

O Conselho de Administração do IDEASSOC é composto por Cristina Pedra, Presidente; Ricardo Jardim Gonçalves, Vice-Presidente e Relações/Cooperação Internacional; Maria do Carmo Marques, Inovação e Desenvolvimento; João Francisco Martins, Ciência e Investigação e Carla Patrícia Telo, Relações Institucionais.

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, refere que a constituição desta Associação se assume de relevante interesse público para o Município do Funchal, um vez que é compromisso da Autarquia a promoção da Educação, da Ciência e do Desenvolvimento, bem como contribuir para o bem-estar, a promoção de uma vida saudável e o estímulo ao envelhecimento ativo da população.