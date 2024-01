PSP deteve 1.352 pessoas durante a operação de segurança para o Natal e Ano Novo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) fez 1.352 detenções durante a operação "Festas em Segurança 2023-2024", que decorreu entre 15 de dezembro e 02 de janeiro, revelou hoje a força de segurança.

De acordo com o comunicado, a maioria das detenções diz respeito a crimes rodoviários (636), com destaque para 395 pessoas detidas por condução sob o efeito do álcool e outras 241 por falta de título legal de condução.

Registaram-se também 146 detenções por tráfico de droga - o que levou à apreensão de mais de 60.117 doses (principalmente haxixe) -, e 123 por crimes contra a propriedade, nos quais se incluem roubos, furtos e burlas. Foram ainda cumpridos 193 mandados de detenção.

A PSP salientou a apreensão neste período de 30 armas de fogo e 27 armas brancas, "quer como medida cautelar, quer no seguimento das 38 detenções efetuadas por posse de armas proibidas", bem como de aproximadamente 7.000 artigos pirotécnicos, uma vez que foram efetuadas 31 ações de fiscalização a locais de lançamento de fogo de artifício.

Em termos de controlo de fronteiras aéreas, esta força de segurança assinalou que foram controlados 2.322 voos entre 15 de dezembro e 02 de janeiro, num total de 756.794 passageiros.

A fiscalização das estradas assentou em 1.312 operações e abrangeu 42.733 condutores, além do controlo por radar de 128.242 veículos, nos quais 3.911 em excesso de velocidade. Houve ainda 11.721 contraordenações, destacando-se 818 por falta de inspeção periódica obrigatória, 251 por condução sob efeito de álcool, 217 por falta de seguro, 200 por utilização de telemóvel durante a condução e 79 por falta de uso do cinto de segurança e de 'cadeirinha' para crianças.

Na área de responsabilidade da PSP, os centros urbanos, houve um total de 2.786 acidentes, que se traduziram em 815 feridos ligeiros, 28 feridos graves e dois mortos. Face a 2022 os números desta operação denotam um balanço com menos 272 acidentes, menos quatro vítimas mortais, menos 10 feridos graves e mais 108 feridos ligeiros.

A operação de segurança levou igualmente durante este período a 140 operações de fiscalização na esfera da segurança privada (a recintos desportivos e espetáculos), 31 operações em espaços de diversão noturna e 14 ações de sensibilização a idosos, que integram o programa da PSP "Idosos em Segurança".