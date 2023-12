Foco de incêndio no Covão mobiliza bombeiros de Câmara de Lobos

Um incêndio que deflagrou esta noite na zona do Covão, no Estreito de Câmara de Lobos, fez sair do quartel os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Neste momento as informações ainda são escassas quanto ao local onde lavram as chamas, mas conforme o DIÁRIO apurou junto da referida corporação, para o local seguiram duas viaturas e cinco homens.

A coluna de fumo é visível de algumas localidades do Funchal.