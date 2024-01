Serviços do IASAÚDE registam mais de 5 mil atendimentos no segundo semestre de 2023

O IASAÚDE, IP-RAM, dá conta que no segundo semestre do ano passado foram realizados 5.567 atendimentos pelos serviços de Balcão de Apoio ao Utente e Balcão do Prestador, ambos disponíveis no edifício sede do instituto.

Estes dois espaços são dedicados ao atendimento personalizado dos utentes do SRS-Madeira e das entidades do Sistema Regional de Saúde, com acordos de facturação, cooperação, convenções e prestadores aderentes aos programas de saúde.

Dos atendimentos realizados, 53% correspondem a pedidos de informação dos utentes no âmbito do Serviço Regional de Saúde, 33% recaem sobre pedidos de esclarecimentos de entidades prestadoras do Sistema Regional de Saúde e 14% relacionados com outros assuntos, nomeadamente, os diferentes Programas de Saúde disponíveis ('Kit Bebé', '+Visão Seniores' e '+Visão Crianças e Jovens') e ainda atualização de dados.

“O Balcão de Apoio ao Utente e o Balcão do Prestador tem permitido reforçar e consolidar a proximidade com os utentes do Sistema Regional de Saúde e com os nossos parceiros, através de um acompanhamento personalizado” , refere Bruno Freitas, presidente do IASAÚDE, IP-RAM, acrescentando que “são serviços que contribuem também para a disseminação de informação e o fortalecimento das relações institucionais, este último no caso do Balcão do Prestador, sendo sempre o nosso objetivo criar condições para a prestação de um serviço eficiente, diferenciado que cubra as necessidades dos utentes.”

Relativamente à via de atendimento/contacto preferencial, os dados indicam que o atendimento presencial detém o valor mais alto, 63,8% do total, seguindo-se o atendimento via correio electrónico (18,4%) e contacto telefónico (17,8%). Os números revelam ainda uma média de 927 atendimentos por mês.