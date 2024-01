Movimento de dinheiro atinge 2,7 mil milhões na Madeira em 2023

Os movimentos de dinheiro cresceram 12,5% em 2023 face ao ano anterior, quatro pontos percentuais acima da média do País, atingindo um montante global de perto de 2,7 mil milhões de euros em levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático da rede SIBS na Região, de acordo com os dados da Direcção Regional de Estatísticas da Madeira, hoje publicados.

Em 2023, os montantes relativos às duas principais operações da rede SIBS (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático), consideradas no seu conjunto, atingiram o montante de 2.674,2 milhões de euros (2,6% de peso no total nacional), +12,5% que em 2022 (+8,5% no País).

Aquele valor engloba 2.088,3 milhões de euros de operações realizadas com cartões nacionais, +10,0% que no ano anterior (+7,6% no País), e 585,9 milhões de euros com cartões internacionais, equivalendo a um acréscimo de 22,8% face a 2022 (+16,6% no País).

Os levantamentos totalizaram 755,4 milhões de euros (2,5% do total nacional), dos quais 689,8 milhões de euros com cartões nacionais e 65,6 milhões de euros com cartões internacionais, representando acréscimos de +2,5%, +2,6% e de +1,1%, pela mesma ordem. No País, o crescimento foi igual nestes três indicadores (+1,1%), refere a DREM.

Por sua vez, as compras através de terminais de pagamento automático (TPA) rondaram os 1.918,8 milhões de euros, que se repartiram em 1.398,5 milhões de euros com cartões nacionais e 520,3 milhões de euros com cartões internacionais.

Comparando com 2022, as variações foram igualmente positivas, de +17,1%, +14,0% e de +26,2%, respectivamente. Embora com menor expressão, as variações a nível nacional foram igualmente positivas, de +12,1%, +10,9% e +20,1%.

Os pagamentos ascenderam a 220,4 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 15,5% (+29,3% no País).

Funchal representa 61,8% dos levantamentos

A análise dos dados dos levantamentos adicionados das compras TPA, por município, mostra que no Funchal foram movimentados 1.651,7 milhões de euros, que correspondem a 61,8% do total da Região (62,2% em 2022).

Em sentido oposto, o Porto Moniz foi o município com o movimento mais baixo, ficando-se pelos 21,1 milhões de euros. Em termos de crescimento face ao ano anterior destacou-se o Porto Moniz (+25,5%) com o maior aumento, surgindo no polo oposto, Machico (+9,0%). No Funchal, a variação foi de +11,7%.

Reduzindo o âmbito de análise ao 4.º trimestre de 2023, observa-se que o valor dos levantamentos adicionados das compras através de TPA ascendeu aos 701,7 milhões de euros, repartindo-se em 196,8 milhões de euros de levantamentos e 504,9 milhões de euros de compras através de TPA, significando variações, pela mesma ordem, de +8,7%, -0,5% e de +12,8% .

Semana da quadra de Natal foi a que movimentou mais dinheiro

“Dado que o detalhe de informação disponível permite uma análise mais fina em termos da evolução dos montantes movimentados na rede SIBS”, a DREM apresenta, a exemplo do ano anterior, uma análise do período compreendido entre a 1.ª semana de Novembro e o final do ano, por corresponder a uma altura do ano muito intensa em termos de compras.

Assim, observa-se que na 1.ª semana do período em análise (de 30 de Outubro a 5 de Novembro), o montante de levantamentos e compras TPA fixou-se em 53,5 milhões de euros, crescendo 10,1% face à semana anterior, sendo superior em 10,9% ao da mesma semana no ano precedente.

Na semana do Black Friday (de 20 a 26 de Novembro), o valor movimentado ascendeu aos 56,8 milhões de euros, +15,6% que na semana anterior e +15,9% do que na mesma semana de 2022.

Nas semanas seguintes, o agregado dos levantamentos e das compras através de TPA cresceu sucessivamente até ao Natal, atingindo o pico na semana que culmina na véspera de Natal, com um montante de 70,4 milhões de euros, +24,1% que na semana anterior e +17,3% que na mesma semana do ano precedente.

“De notar que, em 2022, a semana com mais valor movimentado foi também a semana de Natal. Na semana após o Natal (última de 2023), o valor movimentado voltou aos níveis da primeira semana do período em análise (semana 44), com o agregado de levantamentos e compras através de TPA a se fixar em 49,9 milhões de euros”.