Investigação também visa concursos do Governo Regional com o Grupo AFA na presidência de Jardim

São pelo menos 10 projectos urbanísticos de consórcios do Grupo AFA, anteriores à presidência de Miguel Albuquerque, que estão sob a mira do Ministério Público. A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que dá conta de que estamos a falar de projetos urbanísticos que se realizaram-se entre 2014 e 2015, quando ainda Alberto João Jardim liderava a Região.

O mesmo jornal indica que estes contratos foram celebrados quando Pedro Calado ainda pertencia aos altos quadros do grupo AFA. Em 2012, Pedro Calado foi vice-presidente da da Câmara do Funchal. Em 2014 ocupou um cargo nesse grupo de construção. Já em 2017 foi nomeado para a vice-presidência do Governo Regional da Madeira liderado por Miguel Albuquerque. É presidente da Câmara Municipal do Funchal desde 2021.

O Expresso explica que falamos de empreitadas de consórcios externos deste grupo de construção civil: reconstrução de passeios para o acesso à Praia do Funchal; a reconstrução de troços de duas estradas regionais e de um troço urbano; ou a construção de taludes e de muros em diversas localidades madeirenses.