Mónica Freitas sai em silêncio do Palácio de São Lourenço

A líder do PAN Madeira não revelou o motivo que a levou a pedir uma audiência com o Representante da República na Madeira nesta quarta-feira

Apesar da insistência dos jornalistas, Mónica Freitas recusou prestar declarações à saída do encontro que manteve, na manhã desta quarta-feira com Ireneu Cabral Barreto, por solicitação da própria.

A líder do PAN Madeira remeteu para outro momento o esclarecimento aos madeirenses no que toca às decisões do partido no contexto actual da política regional. "Não vamos alimentar especulações", disse a deputada única do PAN na Assembleia Legislativa da Madeira, referindo que só falaria "quando houver dados".

Mónica Freitas veio acompanhada de Marco Gonçalves e Valter Ramos, tendo este último informado, antes do início da reunião, de que não haveria declarações à comunicação social.

O encontro demorou cerca de meia hora.