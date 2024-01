O JPP adianta que o secretário-geral do partido, Élvio Sousa, e o deputado Paulo Alves, viajam hoje, quarta-feira, para o Região Autónoma dos Açores, para acompanhar a recém criada estrutura do JPP Açores na recta final de campanha para as Eleições Regionais.

A visita do líder do JPP prolonga-se até dia 3 de Fevereiro.