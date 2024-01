Conselho Regional do PSD foi cancelado

O Conselho Regional do PSD, reunião que deveria decorrer esta tarde, no Centro de Congressos da Madeira, foi cancelado. Isso mesmo deu conta Miguel Albuquerque, há pouco, após a reunião com o Representante da República para a Madeira, onde apresentou a sua demissão.

Albuquerque apresentou a demissão a Ireneu Barreto Pedido não tem efeitos imediatos esclareceu o Representante da República

Esta reunião deveria ser decisiva para a apresentação de um nome para suceder a Albuquerque, à frente do Governo Regional. Posto isto, é expectável que o actual presidente se mantenha no cargo até à votação do Orçamento Regional.