IASaúde apela à realização adequada de exames médicos

Está em curso a segunda fase da campanha 'Comparticipação de Medicamentos – Literacia em Saúde e Sustentabilidade do SRS', promovida pelo Instituto de Administração da Madeira (IASaúde). Nesta fase, é feito o apelo à população para a adequada realização de exames médicos, nomeadamente evitando a repetição dos mesmos.

Vários outdoors foram espalhados pelos diversos concelhos da Região, dando conta de que, em 2023, o Governo Regional investiu mais de 46 milhões de euros na área dos exames realizados pelos utentes no Sistema Regional de Saúde, sector público e privado.

Bruno Freitas, presidente do IASaúde, refere que o objetivo principal da campanha é “consciencializar e informar a população da Madeira e do Porto Santo sobre a realização e repetição de exames de forma desnecessária. Devemos priorizar a nossa saúde através de boas práticas e da orientação de um profissional”. Nesta campanha é ainda referido que realizam-se na Região 5,1 milhões de análises clínicas por ano.

O Presidente do Instituto afirma que “todo o investimento na área dos exames com orientação médica é significativo e constitui uma das prioridades do Governo Regional em prol da saúde e bem-estar da população da RAM”. “Vamos ainda dar continuidade às ações de sensibilização pelos concelhos da RAM, como forma de consciencializar a população através da proximidade e esclarecer dúvidas em relação a esta problemática”, acrescentou o dirigente.