Quatro portugueses participam no 32.º curso avançado da UEFA para árbitros de topo

Os portugueses Artur Soares Dias, António Nobre, João Pinheiro e Tiago Martins estão a participar no 32.º curso avançado da UEFA para árbitros de topo, no Chipre, revelou à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Artur Soares Dias, internacional desde 2010, é o único luso a integrar a lista de juízes de elite, enquanto os compatriotas António Nobre e João Pinheiro, com as insígnias da FIFA desde 2019 e 2016, respetivamente, constam no lote de árbitros de categoria um.

Já Tiago Martins, internacional em 2015, faz parte do grupo do videoárbitro (VAR).

O curso teve início em 28 de janeiro e estende-se até quinta-feira.