Quatro marroquinos encontrados em ilhéu do Porto Santo há 32 anos

Foi há 32 anos que quatro marroquinos receberam ordem de expulsão de Portugal, depois de terem sido encontrados no Ilhéu de Cima, no Porto Santo. Os jovens chegaram a ser entrevistados pelo DIÁRIO.

Na edição de 25 de Janeiro de 1992, o nosso jornal dava conta desta ordem de expulsão, uma vez que os jovens permaneciam de forma ilegal no país. Afirmavam ter chegado a esse ilhéu depois de terem embarcado, a 14 de Janeiro desse ano, numa embarcação clandestina proveniente de Casablanca. No entanto, não tinham qualquer documentação consigo, o que impossibilitava a sua identificação.

Ao DIÁRIO, os jovens com idades entre os 15 e os 18 anos, contaram que pretendiam chegar a Espanha, à busca de trabalho. Embarcaram clandestinamente num navio que julgavam seguir para Espanha, mas que, no entanto, ia para o Panamá. Acabariam por ser descobertos pela tripulação que, segundo alegavam, levou a cabo maus tratos. Alegavam ter sido agredidos a soco e pontapé, mas também com recurso a ferros. Diziam ter sido abandonados no mar, numa jangada improvisada, com pouca comida e água, tendo sido arrastados pela maré rumo ao Ilhéu de Cima.

Acabariam por ser auxiliados por um barco de pesca, que se apercebeu da presença dos jovens no ilhéu e os transportou para o Porto Santo, de onde viriam a seguir para o Funchal, já sob detenção da Guarda Fiscal.