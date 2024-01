Concurso 'Reutilizar no Natal' com 32 candidaturas que somaram 5.626 'reacções' on-line

Durante o mês de Dezembro, a Câmara Municipal do Funchal promoveu o concurso 'Reutilizar no Natal' com o objectivo de sensibilizar os munícipes para a importância da reutilização dos resíduos urbanos, e ao mesmo tempo apelar à criatividade de todos os participantes nesta época especial.

"Este concurso foi sem dúvida um sucesso, com 32 candidaturas (22 na categoria colectiva e 10 na categoria individual), a maior participação desde sempre, somando um total de 5.626 'reacções'", revela a autarquia funchalense.

Os prémios deste concurso promovido na página do Facebook Ambiente Funchal foram entregues aos vencedores da categoria individual e colectiva, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, contando com a presença da vereadora Nádia Coelho.

Para participar, os concorrentes tinham que enviar para a página do Facebook Ambiente Funchal no máximo 4 fotos de uma decoração de Natal realizada com resíduos. Todas as fotos ficaram disponíveis para votação em duas categorias distintas – individual e colectiva e o período de votação terminou no passado dia 3 Janeiro de 2024.

Depois de encerradas as votações, foram contabilizadas todas as 'reações' de todos os concorrentes e os três trabalhos com mais votos foram avaliados por um júri.

"Os trabalhos candidatos utilizaram resíduos, como caixas de cartão, taças e tampas, bolas de desodorizantes roll-on, papel triturado, restos de tecidos, rolhas, cápsulas de café, caixa de ovos, botões, carrinhos de linhas, rede de galinheiro, carpete, garrafões de plástico, garrafas de plástico, latas de refrigerante, pinhas, galhos secos, entre outros", revela a autarquia.

O município do Funchal agradece a todos os participantes e aos patrocinadores que proporcionaram a apresentação de decorações de Natal muito bonitas e originais e a prova disso foram o número de 'reacções' que tiveram". Câmara Municipal do Funchal

Categoria individual

Vencedor: Patrícia Perneta

Prémio: uma viagem de barco para duas pessoas com estadia para 2 noites no Hotel Praia Dourada, patrocínio da Porto Santo Line.

Categoria colectiva

Vencedor: Escola Secundária Jaime Moniz

Prémio: cheque-prenda no valor de 150€ em artigos de papelaria.