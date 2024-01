AOCM promove 1.º Festival de Música de Câmara da Madeira

A Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) apresentará, nos dois últimos fins de semana de Janeiro, o 1.º Festival de Música de Câmara da Madeira (FMCM).

"Este festival é resultado de uma candidatura para o concurso de apoio a Projectos de Programação, realizada em 2023 pela DGArtes/Ministério da Cultura. Neste concurso, a AOCM e a Associação Oito foram as únicas contempladas com este apoio na RAM", refere a associação através de uma nota de imprensa.

O FMCM, acrescenta a mesma nota, "pretende trazer ao público o excelente repertório que se faz com pequenos agrupamentos musicais e será constituído por 5 concertos", nomeadamente na sexta, 19 de Janeiro, pelas 19h00, no Museu Henrique e Francisco Franco, com o Duo Sirius; no sábado, 20 de janeiro, pelas 21h00, no Auditório Mudas: Museu de Arte Contemporânea, com o Trio Zoltán Lantos; na sexta, 26 de Janeiro, pelas 19h00, no Museu A Cidade do Açúcar, com Quartz Quintet; no sábado, 27 de Janeiro, pelas 21h00, no Fórum Machico, com Moços do Coro e, por fim, no domingo, 28 de Janeiro, pelas 18h00, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, com Triângulo.

A mesma nota refere que "a AOCM intenta colocar o FMCM nos roteiros nacionais e internacionais de festivais de música de câmara, apresentando projectos variados em instrumentação, repertório, experiência, estilo musical, local de origem e faixa etária".

Acrescenta ainda que "a programação do Festival de Música de Câmara da Madeira é variada, visando abranger a maior diversidade de público possível, detalhadamente, amantes de música de câmara, eruditos interessados nos compositores apresentados, apreciadores de música improvisada e até mesmo aqueles menos habituados a frequentar este tipo de concertos".

É também objectivo desta associação descentralizar os concertos geograficamente e oferecer bilhetes a instituições de solidariedade social, tornando, desta forma , o FMCM como um festival descentralizado, variado e para todos.

Os apoios para este festival têm sido vários: Direcção-Geral das Artes, Direcção Regional de Educação da Madeira, RTP Madeira, Teatro Municipal Baltazar Dias, Câmara Municipal do Funchal, Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Hotel Orquídea, MUDAS - Museu de Arte Contemporâne da Madeira, Tipografia Natividade, Empresa de Electricidade da Madeira e Horários do Funchal.

Os bilhetes para este festival compreendem vários preços e são diversos os descontos oferecidos. Essa informação poderá ser consultada em https://www.associacaoocm.com/.