Escritora Irene Lucília marca presença em evento organizado pelo Grupo de Amigos do Teatro

A escritora Irene Lucília estará presente no evento 'Literatura e Sociedade: obra de Irene Lucília (O pé dentro dágua)', organizado pelo Grupo de Amigos do Teatro (GATO), nos dias 9 e 10 de Fevereiro, na Quinta Magnólia – Centro Cultural.

A sua conferência intitular-se-á 'Nós e as rosas... e vice-versa' e decorrerá no dia 9, pelas 10h00.

A iniciativa parte do projecto 'Da Irene, com Amor!', que congrega um espectáculo teatral com o mesmo nome, no Teatro Baltazar Dias, entre os dias 1 e 10 de Fevereiro, e as 'Conferências Literatura e Sociedade'.

Para além da conferência inicial com Irene Lucília, o evento terá um painel subordinado ao tema 'Ilha e Identidade e Outro Sobre Literatura Madeirense'.

A iniciativa tem o apoio da Direcção Regional da Cultura da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Irene Lucília Andrade licenciou-se em Pintura pela ESBAL, em 1968. Nasceu no Funchal, Ilha da Madeira, onde vive. Foi professora de Artes Visuais. Tem participado em diversas colectivas de Pintura, mas encontrou na escrita a sua forma privilegiada de expressão. Data de 1968 o aparecimento do primeiro livro Hora Imóvel que foi prémio de Manuscritos de Poesia do SNI. Desde então as suas publicações diversificam-se por poesia, romance e crónica : Livros individuais e participação em colectâneas de narrativa e poesia, salientando-se as do 'Movimento Ilha' e algumas bilingues (francês e italiano ) O conteúdo da revista Margem 2, nº26 –CMF, com organização de Leonor Martins Coelho, é-lhe inteiramente dedicado. A sua obra está digitalizada no volume n.º 1 da Biblioteca do Centro de Estudos de História do Atlântico que inicia assim a Colecção Digital de Autores Insulares, temática coordenada por Ana Maria Kauppila e Graça Alves. Textos para o público infantil, (canções e semanário A CANOA); participação em conferências, jornais, revistas e livros pedagógicos fazem parte da sua produção, nalguns casos associada a suportes musicais.