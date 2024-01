Sara Inês Gigante leva 'Massa Mãe' ao Teatro Municipal Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, na sexta e no sábado, às 19h00 e 18h00, respectivamente, o espectáculo 'Massa Mãe' de Sara Inês Gigante.

"Em Massa Mãe encontramos uma gaiata a esmiuçar parte da sua identidade – a que está bordada com corações minhotos. Esta minhota puxará a brasa à sua sardinha, mas também irá preparar terreno para tirar nabos da púcara. Vamos até ao tempo da Maria Cachucha brindar com vinho verde enquanto acertamos agulhas, que parece haver um ou outro empecilho ainda em banho-Maria. Não é tudo farinha do mesmo saco, mas quase tudo do saco desta minhota que já em garota falava pelos cotovelos, mas isso… são outros quinhentos. Há tradições (ou convenções?) a dar c’um pau, e umas não são grande espiga, outras andam aí vivaças da silva e com saúde de ferro. A verdade é que todos comemos do pão que o diabo amassou e ainda lambemos os beiços a seguir. Mas hoje é esta minhota que amassa a broa. Bom apetite", lê-se na sinopse.

Criado e interpretado por Sara Inês Gigante, o espectáculo tem apoio à criação de Maria Luís Cardoso, música e interpretação musical de Carolina Viana e contou com Tiago Jácome na colaboração dramatúrgica e com Rafael Gomes no apoio pontual no processo criativo. A cenografia é de Fernando Ribeiro, os figurinos e a marioneta de Ângela Rocha, o desenho de luz de Gonçalo Carvalho e a operação de som de Hugo Oliveira.

Os bilhetes para assistir a este espectáculo custam sete euros e podem ser adquiridos na TicketLine.

A duração de 'Massa Mãe' - que conta com o apoio financeiro da DGArtes - Ministério da Cultura - é de 80 minutos.