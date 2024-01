Jardim participa no encontro 'Literatura e Sociedade: A obra de Irene Lucília (O Pé Dentro D'Água)'

Alberto João Jardim marcará presença no encontro 'Literatura e Sociedade: A obra de Irene Lucília (O Pé Dentro D'Água)', uma iniciativa do grupo de Amigos do Teatro (GATO) que decorrerá nos dias 9 e 10 de Fevereiro, na Quinta Magnólia - Centro Cultural.

"Integrado no painel subordinado ao tema 'Ilha e Identidade', a conversa contará, também, com o arquitecto Pedro Gonçalves, o historiador Paulo Rodrigues e o padre João Gonçalves, com moderação da jornalista Marta Cília, e acontecerá no dia 9 de Fevereiro, pelas 11h30", revela o GATO.

O evento decorre no âmbito do Projecto 'Da Irene, com Amor', pelo GATO, a partir do qual é apresentado o espectáculo homónimo, no Teatro Municipal Baltazar Dias, entre os dias 1 e 10 de Fevereiro, e o evento mencionado.

Para além deste painel, haverá um outro, versando o tema da literatura madeirense, no dia 9, pelas 14h30, com a presença da professora Teresa Leonor Coelho, o grupo Xarabanda e da directora da Quinta Magnólia - Centro Cultural, com moderação de Ana Salgueiro. No dia 10, para além do painel dedicado ao espectáculo, moderado por Fernanda Freitas, haverá uma conferência com a directora Regional da Cultura, Natércia Xavier, sobre cultura madeirense.