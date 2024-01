Miguel Castro garante que com PS e PSD o futuro de Portugal está em causa

"Não estamos apenas perante mais uma eleição, estamos perante uma escolha que pode colocar em risco a democracia", afirmou Miguel castro, na intervenção política que abriu a primeira sessão plenária de 2024, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O líder do CH-Madeira recordou o que "levou" à situação política actual, com a convocação de eleições antecipadas para 10 de Março.

A democracia, diz, não está em causa "pelo crescimento do Chega", mas pelo que fizeram os "donos disto tudo", o PS, que governou com base no "amiguismo e compadrio".

Um PS que diz ser protegido pela comunicação social e que gerou um "caos" na saúde, uma "vergonha" no ensino e que promove o "assassinato das instituições".

"Um PS sem decoro que se acha no direito de voltar a pedir a confiança de um povo de traiu", acusa.

Miguel Castro também não tem dúvidas de que "o PSD de Luís Montenegro" não apresenta soluções e "vota de mão dada com o PS".

"Não é com estas opções que o país ultrapassará a crise", afirma o deputado CH que assegura que o seu partido é aquele que tem "a coragem para dizer a verdade".

O líder do CH não compreende as afirmações, repetidas por Montenegro, que diz que "com o Chega nunca" e pergunta com que irá governar se ganhar as eleições.