Bebé nasce na ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santana

Uma grávida com cerca de 40 anos deu ontem à luz na ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santana, por volta das 19h40.

A mulher, que tinha chegado ao Centro de Saúde de Santana numa viatura particular, já estava com contracções de minuto a minuto e acabou por ter a menina na via rápida, na zona de São Gonçalo, quando a ambulância ia a caminho do hospital.

Contou com a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Santana, de uma enfermeira do centro de saúde e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que foi chamada a prestar socorro.

Apesar do aparato, tudo correu bem e a menina encontra-se bem de saúde, assim como a mãe.