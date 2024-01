‘Ponte aérea’ com 199 mil lugares

A manchete desta quarta-feira do seu DIÁRIO dá conta de que a ‘Ponte aérea’ dispõe de 199 mil lugares. Apenas o aeroporto de Madrid supera o da Região em número de assentos disponíveis para os primeiros três meses do ano. A ligação entre Lisboa e Madeira aumenta 3% face ao período homólogo. A British Airways acaba com voos directos para Heathrow e muda-se para Gatwick.

Em destaque nas páginas deste seu matutino dizemos-lhe, também, que a venda de terrenos pode chegar aos 14 milhões. O concurso para alienação dos terrenos adjacentes ao campo de golfe da Ponta do Pargo, para a concretização da vertente imobiliária, avança ainda este mês. O PDM prevê até 160 unidades de alojamento no local.

Entre os outros temas com chamada à primeira página temos os 51 estrangeiros colocados no mercado de trabalho, com os dados do Instituto de Emprego a revelarem que 5% dos desempregados são de outras nacionalidades.

Espaço, ainda, para dar conta de que o Aeroporto da Madeira é “seguro”. José Guedes, piloto na reforma, defende ainda revisão de limites de vento criados de “forma administrativa”.

Por fim, saiba que Cafôfo escolhe Rui Caetano para liderar comissão regional do PS.

Estas e outras notícias pode ler na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível em versão papel ou em e-paper.

Para acompanhar a actualidade informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira. Pode ficar a par daquilo que se passa na Região, no País e no Mundo seguindo-nos nas redes sociais.

Bom dia, com boas leituras!