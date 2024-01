O fogo-de-artifício deste ano na Madeira foi alvo de mais elogios do que nos últimos anos?

É já uma tradição regional fazer uma avaliação à qualidade do espectáculo de fogo-de-artifício, que marca a passagem de ano na Madeira. Neste ano não foi diferente. Depois das severas críticas verificadas na passagem de 2022 para 2023, quisemos perceber se o espectáculo deste ano foi visto como melhor ou como pior, pela maioria das pessoas. Será que a entrada em 2024 agradou à maioria dos espectadores?

Desde logo, impõe-se diferenciar dois tipos de espectadores dos espetáculos de fim-de-ano na Madeira: residentes e não-residentes.

Se a análise incidir nos não-residentes, que assistem a uma passagem de ano na Madeira ou a mais do que uma, mas de anos a anos, a opinião quase unânime é de que na Região se assiste a um espectáculo único. As reportagens das televisões nacionais, nas noites de passagem de ano dão eco disso mesmo. Neste ano não foi diferente.

Nas várias reportagens televisivas, a que assistimos, as opiniões recolhidas foram unânimes em destacar a qualidade do espectáculo pirotécnico da noite de passagem de ano.

Se nos concentrarmos nas opiniões de residente e/ou de visitantes frequentes da Madeira, as opiniões já não são unânimes.

Há alguns espectros que são inultrapassáveis. Uma das características do espectáculo da noite de fim-de-ano na Madeira é de ser baseado em fogo-de-artifício. Assim, não há espectáculo sem fumo e sem estrondos de rebentamentos. Qualquer um deles pode é ser mais ou menos intenso, mais ou menos concentrado, mais ou menos disperso.

Outro condicionante do espectáculo é o crescimento urbanístico do Funchal. Apesar da reserva de locais para postos de lançamento de fogo, eles acabam por se localizar, na sua grande maioria, em área urbana, o que limita, por lei, a potência dos engenhos pirotécnicos.

Dependendo das questões do tempo, vai haver sempre quem, em determinado ano, veja mais ou menos fogo (mesmo que a quantidade e qualidade fossem exactamente iguais às dos outros anos de comparação), ouvir mais ou menos estrondos e, em consequência disso, gostar mais ou menos.

Outro factor que condiciona a percepção da qualidade do espectáculo, para quem vê fogo-de-artifício com frequência, é a existência ou não de ‘fogo novo’. Ora, na Madeira, só no Funchal, é possível assistir a cinco grandes espectáculo anuais de pirotécnica, ainda que de menor dimensão do do início do ano. A estes juntam-se uma quantidade de outros pela ilha, em festas locais, alguns de dimensão que já se aproxima da exibida nos espectáculo do Festival do Atlântico. Este condicionante faz com que seja difícil surpreender a esse nível.

A forma que usamos para termos a indicação da percepção dos residentes na Madeira ou assistentes assíduos do espectáculo de fim-de-ano madeirenses, foi os comentários nas redes sociais, com incidência, ainda que não exclusivamente, no Facebook do DIÁRIO.

Percorremos mais de 400 comentários, cerca de 340 no vídeo da transmissão em directo do DIÁRIO em https://www.facebook.com/dnoticiaspt/videos e mais de 100 na notícia ‘Espectáculo pirotécnico encantou milhares de pessoas no Funchal’.

A esmagadora maioria considera que o fogo de 2023/2024 foi “espectacular”, “lindíssimo”, “magnífico”, entre muitos outros adjectivos elogiosos. Boa parte de quem elogiou destacou o final apoteótico. Mas também houve comentários detractores, que disseram ser “mais do mesmo”, apontaram o muito fumo e o dinheiro excessivo gasto. Também foi criticado o efeito negativo que o fogo tem sobre a saúde animal, o que poderia ser minorado com outro tipo de espectáculo.

Mas, para termos uma ideia mais fiel da repartição dos comentários, entre elogiosos (nomeadamente sobre a melhor qualidade deste ano, quando comparada com a do ano passado), contabilizámos os 50 primeiros comentários apresentados às 15h30 de hoje, no Facebook à notícia ‘Espectáculo pirotécnico encantou milhares de pessoas no Funchal’. Desses, 40 foram elogiosos e 10 foram críticos.

Assim e de acordo com os critérios seguidos, acima explicados, é verdade que a qualidade do espectáculo de passagem de ano 2023/2024 foi mais elogiada do que a de 2022/2023.