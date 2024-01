PPM-Madeira repudia aprovação de lei das novas ajudas de custos aos deputados da AR

O PPM Madeira veio, através de comunicado, repudiar a lei aprovada no último dia 11 de Janeiro sobre as nova ajudas de custos aos deputados da Assembleia da República.

Segundo notícias que vieram a público, foi uma medida apresentada e aprovada em tempo recorde e por unanimidade, quer isto dizer que, os Srs. Deputados da Assembleia da República uma vez mais estão a brincar e a rir na cara dos portugueses Paulo Brito, coordenador do PPM Madeira

O coordenador regional questiona ainda como existem "professores, polícias, GNR deslocados, a viver em autocaravanas, quando há um SNS com falta de meios humanos e materiais e quando se diz que não há orçamento para melhorar os serviços essenciais ao País", como é que os deputados da Assembleia da República "podem ter orçamento para que engordem as contas bancárias ao final do mês".

Nesse sentido, Paulo Brito deixa a garantia de que se o PPM Madeira conseguir ser eleito que irá lutar para reverter esta lei, que considera prejudicar "gravemente" todo o portugueses.