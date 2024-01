Putin visita enclave de Kaliningrado no início de exercícios da NATO na região

O Presidente russo, Vladimir Putin, deslocou-se hoje ao enclave de Kaliningrado, situado entre a Polónia e a Lituânia, pouco depois do início dos maiores exercícios militares da NATO desde o fim da Guerra Fria (1991).

A visita de Putin a Kaliningrado está relacionada com o Dia do Estudante e inclui um encontro com estudantes da Universidade Estatal Immanuel Kant, segundo o Kremlin (Presidência).

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, negou que a viagem tenha como objetivo enviar uma mensagem à Aliança Atlântica, segundo a agência espanhola EFE.

Assegurou ainda que "todas as medidas foram tomadas" para garantir a segurança de Putin durante o voo para o enclave, sem revelar a rota do avião.

Peskov disse que a Rússia não pediu à Lituânia um "corredor aéreo" para o trânsito do avião presidencial russo.

A Lituânia fechou o espaço aéreo à Rússia após o início da guerra russa contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

A última vez que o líder russo se deslocou a Kaliningrado, que acolhe a frota russa do Báltico, foi em setembro de 2022.

A NATO iniciou esta semana os exercícios militares "Steadfast Defender 2024", que envolvem 90.000 soldados dos Estados-membros e da Suécia, cuja adesão à aliança aguarda agora apenas a aprovação da Hungria.

Os exercícios, que decorrerão até maio, ocorrerão principalmente no flanco oriental da Aliança.