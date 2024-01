Cafôfo manifesta "grande preocupação" face à investigação em curso

“É com grande preocupação que assistimos às buscas em curso que visam o Presidente do Governo Regional e o Presidente da Câmara Municipal do Funchal", começa por referir a primeira reacção do presidente do PS-Madeira à mega operação judicial em curso no Funchal, no dia de hoje.

Em comunicado, Paulo Cafôfo diz aguardar o decurso da investigação "confiantes de que a justiça apurará a verdade dos factos". Para o PS-M as suspeitas levantadas "assumem particular gravidade, pelo que a Madeira e os madeirenses exigem um cabal esclarecimento da verdade".

O presidente socialista acaba frisando que "estamos focados no nosso trabalho e na defesa dos interesses da Região e dos madeirenses".