Conceição abstrai plantel da fase pré-eleitoral do FC Porto

O plantel do FC Porto está isolado da fase pré-eleitoral do clube da I Liga de futebol, frisou hoje o treinador Sérgio Conceição, numa semana marcada pela oficialização das candidaturas de Nuno Lobo e André Villas-Boas.

"Isolamo-nos um bocadinho dessa vida eleitoral em relação ao nosso trabalho no Olival, sinceramente. Para mim, o mais relevante é os jogadores estarem tranquilos e a fazerem aquilo que fazem há quatro anos, que foi quando o presidente foi a eleições [pela última vez]. Continuamos com a mesma dedicação e ambição", reconheceu, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Moreirense, no sábado, da 18.ª jornada da I Liga.

O empresário Nuno Lobo, candidato vencido há quatro anos por Pinto da Costa, e André Villas-Boas, ex-treinador da equipa principal de futebol, apresentaram os programas para as próximas eleições dos órgãos sociais do FC Porto, cuja data ainda será marcada pelo líder da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, mas devem decorrer em abril.

"O que peço aos candidatos? Não tenho nada a pedir. Estamos a falar de um clube cuja vida associativa está ao rubro. Essa partilha de ideias e discussão é importante", julgou.

Pinto da Costa, de 86 anos, ainda não revelou se concorrerá a um 16.º mandato seguido, numa fase em que é o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, tendo sido eleito pela primeira vez como 33.º presidente da história do clube em abril de 1982.

"Se não for o ruído eleitoral, há de ser outro qualquer. Há sempre ruído à volta do futebol português e com o FC Porto ainda se acentua mais. Estamos habituados a isso. Somos empregados deste clube, temos de o servir da melhor maneira e é só nisso que estamos focados", completou Sérgio Conceição, descartando ter tempo para pensar nas eleições.

O FC Porto, terceiro, com 38 pontos, oito abaixo do líder Sporting, que tem mais um jogo, vai receber o Moreirense, sexto, com 29, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, num embate da 18.ª jornada arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.